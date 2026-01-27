Последствия сильного снегопада 27 января устраняют на улицах Ногинска

Ранним утром во вторник коммунальные службы в Ногинске отправились на уборку улиц после снегопада. Видео работы специалистов появилось в распоряжении 360.ru.

По прогнозам синоптиков, в Московском регионе ожидают сильный снегопад, который продлится до 29 января. На дежурство выехали около 600 единиц спецтехники. Жителей предупредили, что похолодает до -15 градусов, на дорогах возможны гололедица и снежные заносы.

Синоптик Евгений Тишковец отмечал, что в течение 27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков, а высота сугробов составит 47 сантиметров. Всего за минувшую ночь в столице выпало девять миллиметров осадков или 17% от месячной нормы.