В Подмосковье вывели на дежурство около 600 единиц спецтехники, ожидая снегопад

В Подмосковье дорожные службы вывели на дежурство около 600 единиц спецтехники в ожидании сильного снегопада. Об этом сообщили в сообществе регионального Минтранса во «ВКонтакте» .

«Мосавтодором организовано дежурство около 600 единиц спецтехники. Дорожники будут убирать снег и обрабатывать региональные дороги против скользкости, а также обеспечат вывоз снега на места, предназначенные для складирования», — сообщили в министерстве.

В московском регионе ожидают сильный снегопад, который, по прогнозам, продлится до 29 января. Жителей предупредили, что температура снизится до -15 градусов, на дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

В Минтрансе добавили, что дорожники круглосуточно мониторят погодные условия в разных частях региона. Людей призвали отказаться от поездок на личном транспорте, правильно парковаться и не мешать работе экстренных служб и уборочной техники.

Ранее Роскосмос показал снимок Москвы, полностью занесенной снегом.