Последствия ночного снегопада оперативно ликвидировали во Власихе

В городских округах Подмосковья продолжается круглосуточная уборка снега. Во Власихе на утреннюю смену специалисты приступили еще в четыре утра.

Их первостепенная задача — расчистить главные автомобильные артерии к началу работы общественного транспорта. На дороги сначала выезжают снегоуборочный КамАЗ и два трактора с навесным оборудованием. Спереди у них установили отвалы для расчистки дорог, а сзади — щетки для прометания. Сначала уборочная колонна выезжает по Солнечной улице через КПП-2 за территорию Власихи, чтобы расчистить подъездную дорогу со стороны Красногорского шоссе. Здесь одновременно расширяют проезжую часть и убирают снежные навалы, образовавшиеся за ночь.

«Выезжаем на прометание по всем районам. За эти дни выпало много снега, но справляемся», — рассказал водитель КамАЗа Михаил Еремин. Затем машины едут по улице Маршала Жукова до самого удаленного микрорайона Березки, водители показывают ювелирное умение маневрировать на узких дорогах. Припаркованные автомобили мешают для разворота крупногабаритной технике. Двигаться приходится медленно и аккуратно. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС, это обеспечивает точное позиционирование в пространстве. Власиху разделили на 35 дворовых территорий, общая площадь которых для уборки составляет 290 тысяч квадратных метров. Объем работ большой, но обслуживающая компания МБУ «ЖКХ и благоустройство» выполняет работу добросовестно, качественно и быстро. Ранее коммунальщики расчистили самую заснеженную улицу в Пушкинском городском округе.