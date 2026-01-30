Коммунальщики расчистили самую заснеженную улицу Пушкино

Ночные бригады вышли на очистку Пушкинского городского округа от снега. Спецтехника привела в порядок Лесную улицу, прибрать которую просили местные жители. 360.ru показал, как велись работы.

Коммунальные службы получили много заявок на уборку Лесной улицы. Комбинированные дорожные машины обработали проезжую часть, а около 22:00 на очистку тротуаров вышли две бригады из восьми человек и спецтехники, включая фронтальный погрузчик TLB и мини-погрузчик.

«Где больше всего жалоб в городе, там отрабатываем в первую очередь. <…> Соответственно отрабатываются опасные места, спуски, ступени и дороги большой проходимости», — рассказал заместитель директора «Пушгорхоза» по благоустройству Виктор Гусаров.

Предприятие обслуживает все районы города. Всего в ночь на 30 января в уборке снега задействовали четыре трактора, три фронтальных погрузчика, два мини-погрузчика и столько же комбинированных дорожных машин. Хотя снегопад стих, рабочие продолжат работать до утра, пока не произойдет пересменка.