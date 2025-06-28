Москвичей предупредили об облачной погоде

Синоптик Тишковец: погода 28 июля в Москве будет облачной

Воздух в Москве 28 июня прогреется днем до плюс 23 градусов, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В столице нашей родины в субботу облачно с прояснениями, преимущественно без осадков», — отметил синоптик.

Он спрогнозировал восточный ветер с порывами 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до отметки в 740 миллиметров ртутного столба, добавил он.

В воскресенье из-за приближающегося циклона облаков станет больше, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Температура днем составит около плюс 20, в сумерках понизится до плюс 11 — плюс 14.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин посоветовал гостям и жителям столицы не рассчитывать на изменения погодных условий в июле. В регионе ожидаются в основном пасмурные дни.