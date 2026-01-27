После сильнейших снегопадов в Москве снова ударит мороз: похолодание ждут 30 января

Обрушившийся на российскую столицу снегопад продолжится ближайшие несколько дней, выпадет еще до 10 сантиметров снега. Об этом 360.ru сообщил синоптик Александр Ильин.

«Сейчас выпало около 10-15 сантиметров свежего снега. И он продолжит идти сегодня, завтра и слабее в четверг. К тому, что уже нападало, прибавится еще до 10 сантиметров», — сказал он.

При этом, по словам метеоролога, температура воздуха в Москве в ближайшие дни немного подрастет. В дневные часы ожидается от -5 до -10 градусов, ночью — от -6 до -11.

«А уже в пятницу ждем смену воздушных масс — с теплой на холодную. И морозы будут усиливаться уже в ночь на пятницу до -16… -21 градуса. В субботу местами будет до -21 градуса», — предупредил Ильин.

Атмосферное давление, согласно прогнозам, будет демонстрировать неустойчивые показатели. В четверг оно понизится до 739 миллиметров, к субботе вырастет до 753.

«Это атлантический циклон, который сначала прошел по северу Европы, а теперь добрался до нас», — пояснил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что более семи тысяч единиц спецтехники привлекли в Подмосковье для борьбы с последствиями сильного снегопада.