После сильнейших снегопадов в Москве снова ударит мороз: похолодание ждут 30 января
Синоптик Ильин: снегопад в Москве продолжится до 29 января
Обрушившийся на российскую столицу снегопад продолжится ближайшие несколько дней, выпадет еще до 10 сантиметров снега. Об этом 360.ru сообщил синоптик Александр Ильин.
«Сейчас выпало около 10-15 сантиметров свежего снега. И он продолжит идти сегодня, завтра и слабее в четверг. К тому, что уже нападало, прибавится еще до 10 сантиметров», — сказал он.
При этом, по словам метеоролога, температура воздуха в Москве в ближайшие дни немного подрастет. В дневные часы ожидается от -5 до -10 градусов, ночью — от -6 до -11.
«А уже в пятницу ждем смену воздушных масс — с теплой на холодную. И морозы будут усиливаться уже в ночь на пятницу до -16… -21 градуса. В субботу местами будет до -21 градуса», — предупредил Ильин.
Атмосферное давление, согласно прогнозам, будет демонстрировать неустойчивые показатели. В четверг оно понизится до 739 миллиметров, к субботе вырастет до 753.
«Это атлантический циклон, который сначала прошел по северу Европы, а теперь добрался до нас», — пояснил собеседник 360.ru.
Ранее стало известно, что более семи тысяч единиц спецтехники привлекли в Подмосковье для борьбы с последствиями сильного снегопада.