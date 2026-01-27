Более 7 тысяч единиц спецтехники привлекли в Подмосковье на фоне сильного снегопада
В Подмосковье снова вернулись снегопады. По данным синоптиков, в некоторых муниципалитетах сегодня ожидается прирост снежного покрова примерно на 60-70 сантиметров. В области усиливают борьбу с последствиями метели.
«Привлечено максимальное количество сил и средств — более 7000 единиц коммунальной и дорожной техники. Для более оперативной уборки узких дворовых проездов и тротуаров используются ручные средства малой механизации — 3150 роторов», — рассказали в пресс-службе губернатора Московской области.
Кроме того, для ликвидации последствий снегопада в регионе привлекли около 30 тысяч специалистов городского хозяйства. Это МБУ по содержанию территорий, управляющие организации области, силы «Мосавтодора».
Дополнительно в округа направили 796 единиц техники от МинЖКХ, Минэнерго, Минсельхоза, Минстроя, МТДИ и Комлесхоза. Все службы работают в круглосуточном режиме.
При уборке снега в первую очередь очищаются входные группы, подъезды и лестницы. Затем — пути к остановкам общественного транспорта, магазинам и социальным объектам. Далее убираются подъезды к контейнерным площадкам. И наконец, детские и спортивные площадки, парковки.
Мониторят работу техники и работников с помощью «Яндекс Вектора». В этом мобильном приложении в режиме реального времени можно видеть, где находятся дворники, также есть возможность ставить им задачи и контролировать выполнение.
Алгоритмы выстраивают оптимальный маршрут с учетом дорожной ситуации и приоритетных зон. К этой системе подключены все муниципалитеты, заключили в пресс-службе.