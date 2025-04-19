Посетивший Россию почти 40 раз немец останется жить во Владивостоке

Гражданин Германии Михаэль Бауэр, который уже 36 раз приезжал в Россию, получил разрешение на временное проживание и собирается остаться во Владивостоке. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

По ее словам, иностранец искренне любит Россию, разделяет ее традиционные духовные и семейные ценности. Он побывал во многих уголках страны, включая Крым, и говорит, что для него важны такие вещи, как крепкая семья, честный труд, патриотизм и справедливость.

«Иностранец из Германии планирует жить во Владивостоке. Мои коллеги из Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю выдали разрешение на временное проживание гражданину Федеративной Республики Германия, а также Антигуа и Барбуды Михаэлю Бауэру», — написала Волк.

Сейчас Бауэр активно учит русский язык и в будущем собирается подать документы на вид на жительство.

Ранее стало известно, что трудовых мигрантов могут лишить права получения гражданства России. Такой законопроект внесут в ГД депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» вместе с их лидером Сергеем Мироновым.