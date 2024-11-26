В ГД захотели запретить трудовым мигрантам оформлять ВНЖ и гражданство России

Трудовых мигрантов могут лишить права получения гражданства России. Такой законопроект внесут в ГД депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» вместе с их лидером Сергеем Мироновым, сообщило РИА «Новости» .

«Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданства Российской Федерации», — указали в пояснительной записке.

Также авторы инициативы уточнили, что под организованным набором нужно понимать совокупность мероприятий по привлечению иностранцев для работы в России.

Помимо этого, в документе предложили ограничить срок пребывания мигрантов периодом действия трудового договора. Когда соглашение расторгнут, работодатель будет обязан обеспечить возвращение сотрудника на родину.