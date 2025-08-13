Посетители зоопарка в Мытищах пожаловались на ужасные условия для животных

Посетители зоопарка, расположенного на территории базы отдыха «Троицкое» в Мытищах, пожаловались на плохие условия содержания животных. За питомцами практически не ухаживают, а размеры клеток почти не позволяют им свободно перемещаться, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

«Клетки у медведей, волков — буквально три на три метра. Животные ни живые, ни мертвые. Лежат и даже не моргают. В мисках нет ни еды, ни воды. От клеток вонь», — рассказал один из очевидцев.

По словам другого посетителя, верблюда содержат в маленьком загоне, где он не может даже повернуться. Воды у него также не наблюдалось.

Жалобы на зоопарк появляются в Сети уже на протяжении года, однако добиться изменений условий для животных за это время не удалось.

