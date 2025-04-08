Португальцу предложили в России поработать водителем автобуса

«Пассажиравтотранс» захотел принять на работу португальца, получившего разрешение на проживание в Петербурге. Иностранец перебрался в Россию ради воссоединения с возлюбленной, сообщила пресс-служба предприятия.

Гражданин Португалии мечтал переехать в Россию, где его ждала любимая девушка. МВД выдало ему разрешение на временное проживание в Петербурге.

Со своей избранницей 31-летний Жоэл Педро познакомился на языковых курсах 11 лет назад, все это время влюбленным приходилось встречаться лишь изредка и разъезжаться по своим странам.

В «Пассажиравтотрансе» отметили, что не смоги остаться в стороне и решили предложить португальцу место в команде. В Лиссабоне Педро работал водителем автобуса.

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