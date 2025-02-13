Португальскую НПО Associaҫa͂o de russos livres признали нежелательной в России

НПО основали в 2022 году эмигранты из России, публично выступающие за свержение российского правительства. Они не поддерживают спецоперацию и собирают средства для поддержки ВСУ, подчеркнули в ГП.

Установлено, что большинство активных участников этой организации занимаются антироссийской пропагандой. Также многие из них принимали участие в акциях протеста в России.

Ранее Генпрокуратура объявила нежелательной деятельность иностранной организации The Independent Barents Observer AS.

По данным ведомства, организация активно участвовала в информационных атаках против России. Она публикует материалы с ярко выраженным антироссийским характером.