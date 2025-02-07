Норвежскую The Independent Barents Observer AS признали нежелательной в России

Генеральная прокуратура России объявила деятельность иностранной неправительственной организации The Independent Barents Observer AS нежелательной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мнение авторов совпадает с мнением редакции, когда речь идет об антироссийской пропаганде, оплаченной норвежской организацией The Independent Barents Observer AS», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Она владеет онлайн-газетой с похожим названием и активно участвует в информационных атаках на Россию, подчеркнули в ведомстве. После изучения материалов, опубликованных на сайте, Генеральная прокуратура РФ признала деятельность TIBO нежелательной.

Большая часть публикуемых материалов носит ярко выраженный антироссийский характер. Интересно, что их подготовкой занимаются граждане России, сбежавшие из страны и внесенные в реестр иностранных агентов или в список террористов и экстремистов.

Статьи направлены на разжигание протестных настроений среди жителей северных регионов России, ужесточение антироссийских санкций и оправдание необходимости увеличения военного присутствия НАТО у наших границ. Значительная часть информации, распространяемой организацией, посвящена дискредитации деятельности Вооруженных Сил России. Кроме того, авторы не гнушаются пропагандой нетрадиционных ценностей.

Ранее Нагатинский суд Москвы 10 раз оштрафовал барда-рокера Андрея Буянова за дискредитацию ВС России в социальных сетях. Сумма штрафа может составить до 500 тысяч рублей. Буянов не стал оспаривать доводы правоохранителей и признал вину.