Число нелегальных мигрантов выросло в России на 40% за год

МВД: в России число нелегальных мигрантов за год выросло на 40%

МВД России зафиксировало 40-процентный рост числа нелегальных мигрантов. Об этом сообщил глава министерства Владимир Колокольцев на заседании коллегии по теме миграции.

«По состоянию на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона граждан других государств, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания», — подчеркнул он.

По словам Колокольцева, некоторые мигранты въезжают в Россию по туристической визе, после чего остаются в стране.

В России 30 октября приняли закон, согласно которому за организацию незаконной миграции будут лишать денег, имущества и ценностей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что количество преступлений в миграционной сфере растет.