Религиовед Иванишко рассказал, что в России есть 2 законодательные стратегии по борьбе с тарологами

На сегодняшний день в России разработали уже две законодательные стратегии, направленные на борьбу с различными тарологами. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член экспертной комиссии Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда РФ Игорь Иванишко.

По его словам, во-первых, сейчас разрабатывают стратегию, которая предполагает запрет услуг оккультно-магического характера. В частности, речь идет о хиромантах, радологах, тарологах, нумерологах, астрологах, регрессологах, колдунах всех направлений.

Во-вторых, еще одна инициатива — это запретить для начала рекламу всех подобных услуг. Это один из первых шагов на пути к полному запрету магов и оккультизма.