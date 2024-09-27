Популярный мессенджер могут заблокировать в России

«Коммерсант»: мессенджер Discord могут заблокировать в России в ближайшие дни

Популярный в корпоративной культуре и среди геймеров IT-мессенджер Discord в ближайшие дни могут заблокировать в России. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Пользователи в начале сентября уже жаловались на сбои в работе Discord, однако Роскомнадзор не выносил решения о блокировке сервиса. При этом против мессенджера уже заводили пять дел о нарушении законодательства, свидетельствует реестр запрещенных сайтов регулятора

По информации источника газеты, в ближайшие дни Discord могут заблокировать в России в связи с нарушением требований работы на территории страны. Также обсуждается вероятность замедления работы мессенджера.

Discord — это бесплатное приложение, которое поддерживает текстовый, видео- и голосовой чаты. Оно доступно в браузере, десктопной и мобильной версиях.

Ранее в России по требованию Роскомнадзора заблокировали мессенджер Signal.