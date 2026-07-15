Популярные у россиян средства от комаров оказались пустышками

Биолог Федоров: ультразвук, свечи и спирали не отпугнут комаров

Эффективность ультразвуковых отпугивателей комаров не доказана, а ароматические средства практически не справляются со своей функцией. Об этом кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров сообщил РИА «Новости» .

«В числе малодейственных методов при борьбе с комарами — ультразвуковые отпугиватели, так как научных подтверждений их результативности нет», — объяснил он.

Браслеты с эфирными маслами, по словам Федорова, работают непродолжительное время из-за низкой концентрации активных веществ. То же касается спиралей и ароматических свечей.

Биолог посоветовал репелленты с доказанными с ДЭТА в концентрации 20–30%, фумигаторы и москитные сетки. В комплексе они обеспечат высокий уровень защиты.

Комары опасны не только для людей. Ветеринарный врач, менеджер по продукту ГК ВИК Екатерина Смолицкая призвала обрабатывать питомцев специальными средствами.