«Они с удовольствием ими питаются». Энтомолог разъяснил, ждать ли москвичам комариную бурю в конце июля

Вопреки тревожным прогнозам о грядущем нашествии комаров в Москве, столичные условия попросту не располагают к массовому размножению кровососов. Об этом заявил энтомолог Владимир Ефременко в беседе с 360.ru.

Ранее в ряде изданий появились сообщения о «комариной буре» к концу июля. Однако специалист уверен, что опасения сильно преувеличены.

«Если у вас много зарыбленных водоемов, значит комаров у вас не было и не будет. Личинок комара поедают мальки рыбы. Да и сами рыбы: пескари, гольяны и любые мелкие рыбы. Они с удовольствием ими питаются», — пояснил Ефременко.

Кроме того, в столице нет болот, а в фонтанах используется проточная вода, комарам просто негде откладывать яйца. Аккуратное благоустройство газонов и отсутствие зарослей также лишают насекомых среды обитания.

«Газоны все подстрижены аккуратно, зарослей нет, нет и мошки. Все упирается, так сказать, в гигиену. Например, сегодня трава высокая, мошка летает. А завтра покосили траву, убрали, и мошки нет вообще. Откуда ей взяться-то? Влажности нет, и мошки нет», — добавил зоолог.

Таким образом, по словам ученого, бояться комаров стоит разве что в лесу или на даче. О том, как в таких местах защитить себя от кровососов — в материале 360.ru.