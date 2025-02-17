Популярная сеть японской кухни отказалась признать исковые требования Инстасамки

Представитель певицы требовал взыскать с заведения три миллиона рублей. Истец заявил, что предприятие общественного питания разместило в социальных сетях несколько видеороликов с использованием музыки из трека «За деньги да» — одной из наиболее узнаваемых песен Зотеевой.

В двух видео сети доставки японской кухни можно заметить актрису в образе Дарьи Зотеевой. Кроме того, заведение устроило флешмоб, попросив подписчиков своих социальных сетей спеть на ту же мелодию песню с припевом «За роллы да». Ни в одном из этих случаев владельцы интеллектуальной собственности не давали разрешения на ее использование.

Ответчик же на суде усомнился в необходимости правовой охраны песен Инстасамки. По словам представителя предприятия общественного питания, «сама песня противоречит традиционным ценностям». Рассмотрение дела по существу пройдет 29 апреля.

«Ебидоеби» фигурирует в тяжбах не в первый раз. В 2021 году ФАС признала ненадлежащей рекламу сета «КуниЛи» от того же предприятия. Ведомство сочло, что в ней «использованы слова, производные от бранного слова».

Кроме того, в 2023 году суд в Красноярске обязал эту сеть суши сменить название. Компания подала апелляцию, а затем изменила название юридического лица.