«Ебидоеби» сменила название юрлица

Ставшая скандальной сеть суши «Ебидоеби» после года разбирательств и попыток обойти постановление суда сменила название. Об этом сообщила пресс-служба Управления судебных приставов Мордовии.

В апреле 2023 года арбитражный суд Красноярского края обязал сеть роллов и суши «Ебидоеби» изменить название как противоречащее принципам морали и гуманности, а также вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Затем в январе 2024 года Верховный суд подтвердил обязанность компании изменить фирменное наименование.

«Предприниматели спорили с решением и пытались сохранить созвучное наименование, однако их иски неоднократно отклонялись. Судебные приставы Мордовии вмешались в ситуацию, когда компания перенесла свой офис в Саранск. После разъяснительных бесед владельцы бизнеса приняли решение о смене название, что позволило закрыть дело», — заявили в ведомстве.

Новое название сети теперь звучит как «Суши с приставкой суши».

Ранее рекламу роллов от «Ебидоеби» признали оскорбительной в Приморье.