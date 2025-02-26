Понятие «блогер» призвали закрепить в России законодательно

Понятие «блогер» необходимо закрепить в российском законодательстве для дальнейшего нормативного регулирования этой сферы. Об этом в докладе о своей деятельности за 2024 год заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщил ТАСС .

Омбудсмен отметила, что нужно четко определить, что понимать под термином «блогер».

«Прежде всего, это необходимо в интересах законопослушных граждан, тех, кто поддерживает и разделяет традиционные российские ценности», — заявила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека поддержала призыв ряда депутатов регламентировать деятельность медицинских блогеров. По ее словам, необходимо создать специальный реестр для такой деятельности.

«Если у автора есть медицинское образование и он практикующий врач, на его странице в Сети появится специальный значок. Так пользователи распознают, кто из блогеров является квалифицированным специалистом», — добавила уполномоченный.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор отклонил четверть заявок на регистрацию от популярных блогеров.