Понижают уровень школы. В ГД объяснили идею запрета бесплатного обучения для детей мигрантов

Законопроект о полном запрете бесплатного обучения для детей мигрантов с 1-го по 11-й класс разрабатывался уже давно. Мера призвана обеспечить условия для получения полноценного образования российскими детьми. Об этом 360.ru сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.

По его словам, поступало много жалоб от преподавателей, которые рассказывали о проблемах в учебном процессе, когда в школах количество российских детей меньше, чем иностранных, которые не знают русский язык.

«Ввели инструмент тестирования. Сейчас предлагается ввести максимальное количество тестов, определяющих готовность ребенка. Не больше трех. Дальше ребенок едет на родину и получает образование там», — сказал депутат.

Нилов пояснил, что в подобных случаях процесс обучение будет задачей повышенной сложности и для самих детей, и для педагогов.

«Мы должны в обязательном порядке предоставлять такие возможности исключительно на возмездной основе и все дополнительные средства направлять на премирование преподавателей, это будет справедливо», — отметил собеседник 360.ru.

Парламентарий добавил, что законопроект сейчас находится на стадии вычитки юристами и лингвистами, после этого его внесут в Госдуму.

«Нужно создать условия, чтобы прежде всего российские дети получали полноценное образование. Когда не знающие русский язык иностранцы находятся в школе, они понижают общий уровень знаний и образования», — заключил депутат.