Детям мигрантов могут полностью запретить бесплатно учиться в российских школах
В ГД готовят проект о запрете бесплатного обучения в школе для детей мигрантов
В Госдуме готовят проект о полном запрете бесплатного обучения для детей мигрантов с 1-го по 11-й класс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Нилов.
«Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса», — подчеркнул Нилов.
Кроме того, продолжил парламентарий, количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для них должно быть ограничено тремя.
«Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму», — уточнил он.
По словам Нилова, сейчас очень важно сохранить нервы и российским учителям, и несовершеннолетним иностранцам, которым не дается русский язык.
«Пусть ждут родителей дома или обучаются по спецпрограммам на платной основе», — заключил депутат.