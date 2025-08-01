Детям мигрантов могут полностью запретить бесплатно учиться в российских школах

В ГД готовят проект о запрете бесплатного обучения в школе для детей мигрантов

В Госдуме готовят проект о полном запрете бесплатного обучения для детей мигрантов с 1-го по 11-й класс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Нилов.

«Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса», — подчеркнул Нилов.

Кроме того, продолжил парламентарий, количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для них должно быть ограничено тремя.

«Такие корректировки внесены в наш законопроект, ранее отклоненный. Готовим обновленную инициативу с межфракционным статусом к внесению в Госдуму», — уточнил он.

По словам Нилова, сейчас очень важно сохранить нервы и российским учителям, и несовершеннолетним иностранцам, которым не дается русский язык.

«Пусть ждут родителей дома или обучаются по спецпрограммам на платной основе», — заключил депутат.