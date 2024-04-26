Эксклюзив 26 апреля 2024, 23:11 «Понимают — государство поддержит». Как помогают многодетным в России Сенатор Святенко: растить троих, четверых детей должно быть приятной заботой РИА «Новости»

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Меры поддержки семей с детьми и многодетных, которые сегодня существуют в России, нужно не только сохранить, но и по возможности преумножить. Об этом 360.ru заявила сенатор Инна Святенко по итогам всероссийской конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма».

«Льготная семейная ипотека, материнский капитал — востребованные инструменты. Мы видим, что уровень оптимизма, уверенности в обществе подрос — молодые пары не боятся рожать, потому что понимают — государство поддержит», — сказала она.

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Но чтобы выбраться из демографической ямы, уровень рождаемости должен составлять не менее трех детей на семью. В отдельных регионах этот показатель даже выше, но во многих мегаполисах — напротив, существенно ниже.

«Государство должно сделать так, чтобы рожать и растить двоих, троих, четверых детей для родителей было по-настоящему приятной заботой. Сформировать единый перечень льгот — и распространить их действие на всю страну», — добавила Святенко.

Отдельно сенатор подчеркнула, что среди ключевых приоритетов государства — забота о семьях участников СВО.

«Им мы обязаны помогать всем, чем возможно. Образование, медицинская помощь, организация отдыха для детей — обо всем этом мы должны позаботиться», — заключила Святенко.