«Многодетность должна стать модной». Детский омбудсмен рассказала, зачем нужны уроки семьеведения | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 00:47 «Многодетность должна стать модной». Детский омбудсмен рассказала, зачем нужны уроки семьеведения Детский омбудсмен Волынец: нужно пропагандировать полную многодетную семью

Читать 360 в

С начала нового учебного года в российских школах появится новый предмет — семьеведение. Уроки рассчитаны на старшеклассников, посещать их можно будет по желанию. Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец рассказала ведущей «360» Ксении Жеребцовой, чему на этих уроках будут учить школьников.

Омбудсмен напомнила, что подобный предмет был в советских школах. Он назывался этика и психология семейной жизни и был обязательным. Но сейчас разговаривать со школьниками на эту тему, возможно, даже сложнее, так как почти каждый третий ребенок в России живет в неполной семье.

Реклама

«Каким образом будет построена беседа, чтобы этот ребенок не почувствовал себя ущемленным, уязвленным? Если будут ему рассказывать о том, что мама и папа есть, а он, может быть, никогда об этом не задумывался. Поэтому очень важна компетенция того педагога, который будет детям об этом рассказывать, чтобы никого невольно не обидеть», — заявила Волынец.

Правозащитница добавила, что одна из целей уроков семьеведения — пропаганда полной, многодетной семьи.

«Многодетная семья должна стать модной, должна стать нормой. <…> Сейчас не хватает, наверное, ментальной поддержки, идеологической поддержки, пропаганды, рекламы многодетной семьи», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала «360» о том, что новый предмет подготовит старшеклассников к созданию крепкой традиционной семьи.