Помощник президента РФ Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. В связи с кончиной Иванова помощник президента РФ Алексей Дюмин выразил соболезнования. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В телеграмме с соболезнованиями он назвал Иванова настоящим офицером, патриотом и высочайшим профессионалом.

«Ушел из жизни яркий государственный деятель, настоящий офицер и патриот, посвятивший жизнь служению России. Сергей Борисович в течение долгих лет занимал важные посты в высшем руководстве страны и неизменно проявлял высочайший профессионализм, компетентность, преданность делу», — написал Дюмин.

Он также отметил, что Иванов пользовался уважением коллег и всех, кто его знал.

«Память о Сергее Борисовиче Иванове мы навсегда сохраним в наших сердцах», — добавил помощник президента.