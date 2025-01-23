Многоженец Сухов: женщины в современном мире могут стать хорошими начальницами

Женщины на высоких государственных постах ведут мир к катастрофе, но в то же время представительницы прекрасного пола могут быть хорошими начальницами. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявил многоженец Иван Сухов.

Имеющий трех жен и 30 детей россиянин признался, что не боится начальниц и уважает всех людей, вне зависимости от пола.

«Я уважаю любого человека, руководителя. Не важно, мужчина он или женщина. Иногда женщина лучше управляет, чем мужчина в современном мире намного», — подчеркнул он.

Ведущая обратила внимание на противоречия в словах Сухова и, чтобы понять его позицию, попросила прокомментировать работу официального представителя МИД Марии Захаровой и спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

«А кто такая Мария Захарова?» — задался вопросом собеседник ведущей.

После ответа он объяснил, что Захарова и Матвиенко не управляют страной, а только помогают это делать.

«Это взрослые и мудрые женщины, которые помогают управлять мужчине — Владимиру Владимировичу Путину», — подчеркнул Сухов.

Ранее многоженец выразил мнение, что мужская часть населения стала терять свои права. Именно мужчины должны управлять страной и писать законы, уточнил он.