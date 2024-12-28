Священникам Русской православной церкви запретили заниматься профессиональным спортом, играть на бирже, в театре и кино, а также носить оружие. С чем это связано, рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев.

Он объяснил, что биржевой доход в Священном Писании воспринимается как незаконное обогащение. Профессиональный спорт требует полной вовлеченности, поэтому его невозможно совмещать со службой священника. Запрет на актерство Невеев объяснил тем, что актеры примеряют на себя чужие личности.

«Священник должен стараться максимально реализовать в себе образ Божий, максимально очистив от греха. А если он будет играть всяких грешников и лицемерить, то, конечно, он эту задачу не решит», — подчеркнул религиовед.

Балет и шоу-бизнес, по мнению собеседника 360.ru, связаны с эротизмом и скандалами, что также недопустимо в христианстве. Что касается оружия, то Невеев напомнил о заповеди «Не убий».

В июле патриарх Кирилл лишил сана иерея из Татарстана Виталия Беляева, которого обвинили во внебрачных связях и участии в политических акциях.