Снявшегося с ЧВК «Вагнер» священника из Казани лишили сана

«Беляев извергнут из священного сана в связи с нарушением 17-го, 25-го и 27-го правил Святых Апостолов и 9-го правила Константинопольского Двукратного Собора», — объявила пресс-служба Татарстанской митрополии.

В сентябре 2023 года его запретили в служении. Расследование подтвердило наличие у Беляева внебрачной дочери, а на камеру видеонаблюдения попало его нападение на одного из свидетелей по этому делу. Кроме того, по информации пресс-службы Епархиального церковного суда, он самовольно покинул место служения, нарушил церковную дисциплину и запрет на участие в политических партиях и акциях. Судебный орган заявил, что причиной отстранения стали канонические преступления, а не многочисленные поездки священника в зону боевых действий.

Беляева лишили сана в феврале. После этого он, по информации «Газеты.ru», записал видео с державшими флаг ЧВК «Вагнер» мужчинами и обвинил митрополию в противодействии спецоперации.

В Москве бывшего настоятеля храма Троицы в Хохлах протоиерея Алексия Уминского лишили сана. Он отказался прочесть после литургии молитву о Святой Руси.