Пользу не принесет? Есть ли смысл в новых штрафах за продажу алкоголя у школ

Новая инициатива депутатов о повышении штрафов за продажу алкоголя у школ не принесет деньги в бюджет, так как сферу уже серьезно зарегулировали. Об этом 360.ru сообщила юрист Виолетта Волкова.

По ее словам, сейчас около школ и так ничего не продается, минимальное расстояние магазинов до учебных заведений установлено законодательно.

«Порядок продажи алкоголя серьезно установлен, если не считать продаж с рук. Магазины действуют в пределах разрешенных правил, там сложное лицензирование, эти организации серьезно проверяют», — сказала правозащитник.

Волкова напомнила, что магазины — капитальное строение, перенести их невозможно. Сами организации, где продают алкоголь, регулярно проходят серьезные проверки. Юрист отметила, что нужно обратить внимание на тех, кто продает контрафактные алкогольные напитки из-под полы.

«Одно дело — делать на кухне для себя, а другое — продавать. Давайте посмотрим на статистику применения штрафов для магазинов, таких дел не так и много. Если с десяток наберется по всей стране, не думаю, что бюджет наполнится. Дети сейчас не алкоголь пьют, а другие вещи употребляют, например курят вейпы», — заключила она.

Ранее стало известно, что восьмилетнего новосибирца поставили на учет из-за алкоголизма.