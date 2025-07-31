Пользователю Telegram предложили 25 миллионов долларов за никнейм

Дуров: пользователь Telegram мог продать свой ник за 25 миллионов долларов

Пользователю Telegram предложить продать его уникальный никнейм за 25 миллионов долларов. Об этом в своем канале написал создатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, никнейм @crypto один из первых пользователей TON купил 2,5 года назад за 350 тысяч долларов, теперь ему предложили купить его за 25 миллионов долларов.

Владелец уникального имени заявил о своей готовности продолжать покупать подобные никнеймы.

«Если их нельзя отнять у меня, я хочу их все», — отметил он.

В марте Дуров констатировал, что Telegram добился статуса второго мессенджера в мире с аудиторией в миллиард активных пользователей ежемесячно, продемонстрировав прибыль в 547 миллионов долларов и рекордную вовлеченность — 41 минута в день.

Ранее стало известно, что в России Telegram задолжал по штрафам более 23 миллионов рублей.