Пользователям соцсетей предложили разрешить блокировать лжестраницы с их фото

В Госдуме предложили разрешить пользователям соцсетей блокировать фейковые страницы с их фотографиями. Свою позицию обосновала в комментарии 360.ru депутат Анна Скрозникова.

Она отметила, что случаи мошенничества от имени высокопоставленных чиновников из разных министерств и ведомств происходят все чаще. При этом пользователи никак не могут от этого защититься.

«Когда мошенники подделывают аккаунты, используя реальные фото и имя человека, это не только неприятно, но и даже опасно, если, например, у человека серьезный бизнес», — подчеркнула депутат.

По ее словам, технически такую защиту можно было бы реализовать через искусственный интеллект, который автоматически блокировал бы все новые страницы с фотографиями тех, кто запретил их использовать.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк предупредила, что покупать или брать в аренду аккаунты в социальных сетях могут мошенники или даже террористы. При этом прежние владельцы таким образом становятся соучастниками преступления.