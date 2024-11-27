Пользователи Wildberries заработали миллиард рублей на отзывах

Пользователи Wildberries заработали один миллиард рублей с помощью инструмента «Рубли за отзывы». С начала запуска акции в начале мая в ней приняло участие более 600 тысяч товаров от десятков тысяч продавцов.

Покупатели могут заработать бонусные рубли, заказав товар со специальной плашкой: на ней указано, сколько можно получить за подробный отзыв с видео, фото и текстом. Бонусы начисляют на WB кошелек, после чего их можно потратить на следующие покупки.

Отзыв необходимо опубликовать в течение пяти дней с момента вручения заказа. После прохождения проверки деньги начисляются через две недели. Оценка, которую покупатель поставил товару, не влияет на выплату — бонусы начисляются не только за положительную обратную связь.

Инструмент «Рубли за отзывы» мотивирует покупателей оставлять отзывы и тем самым актуализировать рейтинг продавцов. Последние могут быстро собрать обратную связь о новых товарах и стимулировать к ним интерес. Если отзыв не пройдет модерацию, начисление бонусов отменят.

Продавцы могут подключить «Рубли за отзывы» в своем кабинете. Для обратной связи с текстом, видео или фото можно указывать разное количество баллов.

Ранее стало известно, что объединенная компания Wildberries и Russ планирует строительство общежитий для сотрудников складов, чтобы оптимизировать их расходы на аренду жилья.