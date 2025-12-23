Пользователи соцсетей выбрали самые популярные мемы уходящего года

Пользователи рунета выбрали самые популярные и самые надоевшие мемы 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети «ВКонтакте».

Первое место по версии пользователей занял мем «Сам решу-у» с Розой Сябитовой и ее сыном Денисом. Главная сваха отечественного телевидения и ее сын приняли участие в «Шоу Воли», и мужчина ответил так на вопрос, женщин какого возраста предпочел бы для отношений.

Второе место занял «Лев, который все делает без удовольствия», а третье — черный кот в капюшоне с надписью «Окак».

Кроме того, в топ-10 вошла сцена из фильма «Утомленные солнцем 2: Цитадель», где бандиты пытаются отобрать у главного героя генеральские часы.

Самыми наскучившими мемами года признали лабубу, хип-хоп-исполнителя Ганвеста и песню «Плывет веночек» Надежды Кадышевой.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал фразу президента Владимира Путина, которая, по его словам, достойна стать мемом года.