Пользователи пожаловались на сбои в работе приложения Т-Банка

Клиенты Т-Банка пожаловались на некорректную работу приложения, следует из данных сервиса по отслеживанию Downdetector . Проблему зафиксировали в ряде регионов России.

Больше всего жалоб поступило из Якутии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Хабаровского и Приморского краев, а также из Нижегородской области.

Пользователи отметили сбои в работе мобильного приложения, сайта банка и некорректную работу личного кабинета.

«Не проходит оплата», — написал один из клиентов Т-Банка.

«Не проходит оплата — не могу войти в личный кабинет!» — отметил другой.

В пресс-службе кредитной организации пока не прокомментировали сообщения о сбое в работе приложения.

Накануне россияне уже жаловались на некорректную работу сервисов Т-Банка. В тот же день зафиксировали проблемы с работой приложения TikTok.