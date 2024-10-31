Россияне в ряде регионов пожаловались на сбои в работе TikTok и Т-Банка

Сбой.рф: в нескольких регионах России перестали работать TikTok и Т-Банк

В ряде регионов России пользователи отметили массовые сбои в работе приложений TikTok и Т-банка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

«К 00:30 по Москве фиксируются массовые жалобы на сбои в работе соцсети и банка. У Т-Банка не работают сайт, приложение, невозможно войти в личный кабинет», — свидетельствуют данные сайта.

На сбои в работе соцсети и банка жалуются пользователи одних и тех же регионов.

Ранее в Т-Банке сбой фиксировали вечером 7 октября. Большинство обращений подали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Подмосковья, Краснодарского края и Самарской области.