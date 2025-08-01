Пользователи Ozon пожаловались на эксгибиционистов в отзывах

Пользователи Ozon все чаще стали жаловаться на эксгибиционистов, которые публикуют откровенные фото в отзывах под разными товарами — например, рубашками и даже сверлами для дрелей. О большом количестве поступающих обращений на эту тему сообщила в Telegram-канале член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Надоело уже читать письма от людей на эту тему», — заявила она.

Общественница опубликовала несколько скриншотов. Согласно одной из жалоб, в отзывах можно наткнуться на фотографии гениталий или видео с половым актом, а техподдержка почти не реагирует на обращения.

«Я человек взрослый и понимаю уместность такого контента в разделе 18+. Пожалуйста: вибраторы, белье, другие секс-товары. Хоть обфоткайтесь там. Но нет же», — сообщила одна из подписчиц.

Кроме того, одному из пользователей встретилось фото мужчины в чулках, что, по мнению автора жалобы, может подпасть под пропаганду ЛГБТ*.

360.ru обратился за комментарием в пресс-службу маркетплейса. Его представители сообщили, что правила запрещают публиковать непристойный контент и подобные происшествия единичны.

«Мы серьезно относимся к модерации пользовательского контента на Ozon — согласны, что эти фотографии не должны были появиться на площадке, они уже удалены», — говорится в ответе.

В январе депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что в популярных российских онлайн-магазинах по-прежнему продают конфеты Roshen.

* Запрещенная в России экстремистская организация