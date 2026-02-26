Получившие травмы из-за гололеда россияне могут получить 350 тысяч рублей

Россияне, получившие травмы из-за гололедицы, могут претендовать на возмещение убытков. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от партии ЛДПР Дмитрий Свищев.

По его словам, им положена компенсация затрат на лечение, потерянного за период болезни заработка, средств на восстановление, а также оплаты адвокатов и морального ущерба.

«Хочу напомнить простую истину: если вы упали на льду, виноват не только гололед, но и тот, кто вовремя не посыпал дорожку. Закон в этом вопросе целиком на стороне пострадавших», — отметил парламентарий.

По его словам, многие люди не помнят об этом, а виновные избегают наказания. Свищев проанализировал судебные решения по подобным делам. Суды взыскивают серьезные штрафы — 300-350 тысяч рублей.

Эти средства действительно позволяют восстановиться. Однако для их получения необходимо знать алгоритм действий: зафиксировать наледь на фото, найти свидетелей, сохранить квитанции.

Депутат обратил внимание на статьи 1064 и 1085 Гражданского кодекса России. Они четко закрепляют за гражданами возможность получить полную компенсацию ущерба, нанесенного здоровью. Это подразумевает, что человек вправе требовать возмещения не только медицинских расходов, но и недополученного дохода на период болезни, трат на восстановление, услуг защитников и возмещения морального вреда.

