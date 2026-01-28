Юрист рассказал, как оформить отсутствие на работе при болезни домашнего питомца

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал RT , что взять больничный из-за болезни домашнего животного нельзя, однако можно использовать другие варианты оформления отсутствия на работе.

Один из способов — это отпуск за свой счет без сохранения заработной платы. Однако, как отметил Русяев, работодатель обязан предоставить такой отпуск только в случаях, прямо перечисленных в статье 128 Трудового кодекса, например, регистрация брака или смерть близких. Болезнь питомца в этот список не входит, поэтому предоставление отпуска остается на усмотрение работодателя.

Также можно попросить часть ежегодного оплачиваемого отпуска согласно графику, перейти на дистанционную работу, установить гибкий график или неполное рабочее время. Все эти варианты оформляются дополнительным соглашением.

В случае экстренной ситуации, например, для поездки к ветеринару, важно сразу проинформировать руководителя и договориться о форме оформления отсутствия. Игнорирование этого правила более четырех часов может быть расценено как прогул.

Для длительного ухода после операции животного больничный лист не подойдет, так как он выдается только по уходу за человеком. Ветеринарные документы (справки, заключения, чеки) не являются обязательным оправданием для работодателя, но могут усилить позицию сотрудника при возможном споре.