Получит камеру с бомжами. Леве из «Би-2» пригрозили незавидной участью за его заявления о ВСУ

За финансирование украинских вооруженных сил фронтмен «Би-2» Егор Бортник* (выступает под псевдонимом Лева Би-2*) грозит в России тюрьма. Об этом в беседе с News.ru рассказал основатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Бородин подчеркнул, что артиста следует привлечь к ответственности за государственную измену. Он выразил уверенность, что наступит момент, когда музыканта доставят в Россию в наручниках. По его словам, для певца будет подготовлена специальная камера.

«Надеюсь, что в этой камере еще бомжи будут находиться», — добавил Бородин.

Глава ФПБК также указал, что, по его мнению, музыканта необходимо признать террористом. Ранее деятельность лидера «Би-2» находилась под наблюдением, однако проверки не выявляли нарушений закона или фактов финансирования украинской армии.

Теперь, после публичных заявлений певца о переводе средств ВСУ, необходимость в любых дополнительных проверках отпала, объяснил общественник. Поэтому, считает Бородин, следует немедленно возбудить в отношении артиста уголовное дело и признать его в России террористом.

Активист добавил, что в ближайшее время ФПБК направит соответствующий запрос в следственные органы.

Накануне российские пранкеры опубликовали разговор с Бортником*. Тот заявил, что почти ежемесячно переводит ВСУ по пять тысяч евро. По словам музыканта, за три года он перевел украинским войскам около 100 тысяч евро.

В прошлом году Бортник* также признавался в злоупотреблении алкоголем и наркотиками.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентом на территории России.