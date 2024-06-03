«Полтергейст какой-то». Актриса Лукерья Ильяшенко осталась без электромобиля из Китая

Более 100 покупателей из России приобрели электрические автомобили в автосалоне на Новорижском шоссе. После получения электрокаров новоиспеченные владельцы узнали, что крупная китайская компания внесла запрет на регистрационные действия. В таком положении оказались артисты Дмитрий Харатьян и Лукерья Ильяшенко. Актриса поделилась подробностями истории с 360.ru.

«Я покупала электромобиль как добросовестный покупатель, полностью оплатив покупку. А потом вдруг Тверской суд наложил запрет на регистрационные действия. По факту это означает, что продать, к примеру, этот автомобиль нельзя. Но там, как выяснилось, я еще и не могу пользоваться функционалом автомобиля в полном обьеме, так как у него нет мастера аккаунта», — пояснила она.

По словам Ильяшенко, каждый электромобиль имеет свой мастер-аккаунт — это своего рода приложение, которое позволяет отслеживать, например, местоположение транспорта. Более того, через месяц после покупки автомобиля актриса заметила, что неизвестные могут управлять им дистанционно.

«Если мой автомобиль подключен к интернету, то кто-то, кто владеет моим мастером аккаунта, специально открывает двери или багажник. Может включать сигнализацию. Как полтергейст какой-то. Это преимущественно происходит в ночное время суток», — добавила она.

Ильяшенко выразила надежду, что руководство салона, где она покупала электромобиль, сможет уладить ситуацию с запретом. Иначе, актриса будет обращаться в суд, как законный владелец электрокара.