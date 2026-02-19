Польша решила стерилизовать символов своего главного туристического города

Власти Кракова запустили масштабную пилотную программу по медикаментозной стерилизации голубей, которые официально признаны одним из главных символов города. Об этом в социальных сетях рассказала Сабина Янечко, защитница прав животных.

В местах наибольшего скопления пернатых установят автоматы, выдающие зерна кукурузы со специальным препаратом, блокирующим размножение. По словам ветеринара Пшемыслава Барана, ситуация критическая: в клиники ежедневно приносят до 30 больных и истощенных птиц, чей вид портит облик туристического центра.

Городские власти заявили, что голуби навсегда останутся символом Кракова, но их количество должно быть разумным, а сами птицы — здоровыми.

Программа копирует опыт Брюсселя, где такие меры сократили популяцию на 40–60% без вреда для экологии.

Чиновники уверяют, что препарат безопасен для людей и других животных, а его использование в кормушках — самый гуманный способ справиться с 50-тысячной армией птиц.

Если эксперимент в пилотных районах пройдет успешно, «контрацептивную кукурузу» начнут рассыпать по всему городу, чтобы избавить улицы от болезней и грязи, сохранив при этом легендарный символ Кракова.

Популяция голубей растет и в Москве. Зоолог рассказывал, что эти птицы могут переносить инфекцию.