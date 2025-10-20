Зоолог Айгишев рассказал, что голуби могут переносить свыше 90 инфекций

Популяция голубей в Москве значительно увеличилась за последние десятилетия. Зоолог Павел Айгишев в беседе с KP.RU отметил, что сейчас в столице обитает от 300 до 500 тысяч особей. Эти птицы — потомки дикого сизого голубя, который исторически обитал в Средиземноморье и юго-западной Азии.

По словам специалиста, голуби могут переносить более 90 инфекций, включая орнитоз, сальмонеллез, листериоз и криптококкоз. Замдиректора Единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология» Вадим Петров подчеркнул, что заболевания, передающиеся от голубей человеку, крайне редки. Однако помет и перья птиц могут вызвать аллергические реакции и ухудшить состояние людей с астмой.

Кроме того, голубиные стаи вытесняют мелких птиц и создают эстетические проблемы. Эксперты считают, что прекращение подкормки голубей и использование закрытых баков для отходов могут помочь решить эту проблему.