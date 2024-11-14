Половина скидок на ноябрьских распродажах оказалась фейковой

Примерно 50% участников распродаж, в том числе и мероприятия 11.11, пытались выдать обычную стоимость за цену со скидкой. Об этом сообщили «Известия» .

Многие продавцы за месяц до распродажи ставят на товар на торговых площадках завышенный ценник, а потом снижают его. В пресс-службе маркетплейса Wildberries подтвердили, что число таких фальшивых скидок в этом году увеличилось.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что фейковые скидки встречаются не только на электронику, но и на другие товары.

«Обычно это выглядит так. Ты приходишь на маркетплейс и видишь огромную скидку на товар на распродаже — до 30%. Но при этом понимаешь, что это его обычная цена», — прокомментировал он.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков заявил, что что продавцы перед распродажами повышают цены в 50–65% предложений. Так поступают не только мелкие предприниматели, но и крупные розничные сети, добавил специалист.

Ранее технический эксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой посоветовал сверять цены перед покупкой техники. По его словам во время «черной пятницы» можно нарваться на фиктивные предложения.