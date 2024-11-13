Техноэксперт Биржевой посоветовал сравнивать цены перед покупкой техники на распродажах

Скидки в так называемую «черную пятницу» помогут выгодно обновить технику, однако нужно с умом подходить к выбору товара. Чтобы не нарваться на фиктивные предложения, необходимо сравнивать цены, рекомендовал технический эксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой в беседе с Life.
По его словам, примерно за неделю до старта распродаж следует подписаться на уведомления магазинов и выбранных брендов. Обычно продавцы заранее анонсируют позиции, продающиеся с максимальной выгодой.
Кроме того, накануне покупки необходимо тщательно изучить отзывы, а также ознакомиться с параметрами доставки и гарантии, заключил Биржевой.
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