Полосатый кускус поселился в Московском зоопарке

Самку полосатого кускуса по кличке Баранка, приехавшую в Московский зоопарк прошлой осенью и все это время находившуюся на карантине, впервые показали посетителям. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Баранку поселили с карликовыми сумчатыми летягами и щетинохвостым кенгуру.

«У нее миролюбивый и дружелюбный характер, поэтому она отлично уживается с соседями», — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

В природе кускусы ведут ночной образ жизни, поэтому в павильоне с помощью ламп имитируют ночное освещение днем и наоборот. Кроме того, большую часть жизни они проводят на деревьях, спускаясь на землю только в исключительных случаях, поэтому в вольере повесили множество канатов и лиан.

Рацион Баранки тоже приблизили к естественному — она питается различными фруктами и насекомыми.

Ранее Акулова назвала главный проект зоопарка в этом году — отдельный вольер для панды по кличке Катюша.