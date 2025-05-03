Полярная волчица сбежала из вольера в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Посетителей зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за сбежавшей полярной волчицы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новости Нижнего Новгорода» .

Выяснилось, что после кормления полярной волчицы, которая находилась в отдельном карантинном вольере, сотрудник проявил халатность и не закрыл дверь клетки.

«Один из сотрудников не закрыл клетку вольера на замок, после того как покормил хищницу. Таким образом она и сбежала», — отметили в сообщении.

Территорию оцепили, посетителей эвакуировали. Волчица прогулялась по зоопарку и самостоятельно вернулась в вольер. Никто не пострадал. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку исполнения законодательства при оказании услуг.

Панде Катюше в Московском зоопарке предоставили собственный вольер. Медведице исполнилось один год и восемь месяцев и ее мать решила, что пора ей начинать самостоятельную жизнь. Сейчас панда Катюша весит 65 килограммов.