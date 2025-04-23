Панду Катюшу отселили от мамы в Московском зоопарке

Панде Катюше из Московского зоопарка 24 апреля исполнится один год и восемь месяцев. Ее мать Диндин решила, что дочь выросла, и начала бороться за территорию. Поэтому панд расселили по разным вольерам, сообщили в Telegram-канале столичного зверинца.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, у панд очень быстро наступает время вести самостоятельную жизнь.

«В один день Диндин стала проявлять первые признаки борьбы за территорию. Она начала угрожающе рычать, фыркать и прогонять Катюшу. Эти агрессивные действия могли быть опасными для детеныша», — отметила она.

Специалисты Московского зоопарка добавили, что у Катюши будет определенный период адаптации. В этот период за ее состоянием будут пристально наблюдать.

К тому же зоологи постоянно находятся на связи с китайскими специалистами из Центра сохранения и изучения гигантских панд.

Сейчас панда Катюша весит 65 килограммов. Также недавно начала участвовать в ветеринарных тренингах: она позволяет осмотреть зубы и встает на весы для взвешивания.

На девять месяцев Катюше подарили бамбуковую ветку с листочками, к которой прикрепили цифру девять из моркови.