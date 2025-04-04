Полиция задержала директора одного из крупнейших производителей масла в России

Генеральный директор группы компаний «Благо Инвест» Дмитрий Фосман, специализирующейся на производстве растительных масел, задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в официальном Telegram-канале .

Информацию о задержании в пресс-службе холдинга подтвердили, уточнив, что узнали о происходящем 4 апреля. Представители компании подчеркнули, что производство и поставки продолжаются в штатном режиме.

Дмитрий Фосман является братом Аркадия Фосмана, основателя и бывшего председателя совета директоров группы. В марте в официальном Telegram-канале компании Дмитрий Фосман был назван собственником бизнеса.

Группа компаний «Благо» публично характеризует себя как одного из ведущих производителей масложировой продукции в России. Концерн обеспечивает поставки растительных масел и для ретейлеров. В распоряжении предприятия шесть производственных площадок: две находятся в Воронежской области, остальные — в Армавире, Омске, Барнауле и Бийске.

Аркадий Фосман, основатель концерна, умер в октябре 2024 года. Уже в середине января 2025 года покончил с собой директор по продажам «Благо» Александр Хайдин. Газета «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники писала, что незадолго до этого Хайдина вызывали в экономическую полицию в связи с материалом о взятке в 100 тысяч долларов «китайским бизнесменам».

UPD: Тверской районный суд Москвы отправил Дмитрия Фосмана в СИЗО на два месяца.

Ранее суд отправил под домашний арест обвиняемого во взятке начальника НИИ Минобороны.