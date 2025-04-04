Суд отправил под домашний арест обвиняемого во взятке начальника НИИ Минобороны

Начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России Андрея Протасова, подозреваемого в получении взятки, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Заседание по делу Протасова прошло в Савеловском районном суде Москвы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки в крупном и особо крупном размере.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича <… > сроком на один месяц 30 суток», — сообщили решение представители суда.

Ранее суд арестовал начальника представительства Минобороны России Сергея Болгарева. По версии следствия, он получил взятку в размере 14 миллионов рублей от генерального директора пятигорского завода «Импульс» Сергея Кузьменко за формальную приемку продукции военного назначения. Уголовное дело контролируют в Главном военном следственном управлении СК.